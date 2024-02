E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA La staffetta Sky Go , NOW , DAZN e Eurovision Sports Live . In alternativa, Sportface.it monitorerà l'ottava gara dei Mondiali 2024 di biathlon,

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Mondiali 2024 in DIRETTA: Norvegia favorita, Italia mina vagante (Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta maschile dei Mondiali 2024 di Biathlon. Penultimo giorno di gare a Nove Mesto Na Morave (Cechia), località che ospita la rassegna iridata 2024, e fari puntati sulle staffette. La grande favorita della Staffetta maschile è la Norvegia, che ha dominato le gare individuali maschili di questi Mondiali. La formazione scandinava ha infatti conquistato 8 delle 9 medaglie a disposizione, concedendo agli avversari solamente il bronzo nell’Individuale, conquistato da Benedik Doll. I tecnici ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladeidi. Penultimo giorno di gare a Nove Mesto Na Morave (Cechia), località che ospita la rassegna iridata, e fari puntati sulle staffette. La grandedellaè la, che ha doto le gare individuali maschili di questi. La formazione scandinava ha infatti conquistato 8 delle 9 medaglie a disposizione, concedendo agli avversari solamente il bronzo nell’Individuale, conquistato da Benedik Doll. I tecnici ...

