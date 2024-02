LIVE Biathlon | Staffetta maschile Mondiali 2024 in DIRETTA | azione di forza di T Boe | Italia fuori dai giochi

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA IL MEDAGLIERE DEIDILADELLAFEMMINILE DIDALLE 13.45 17.13 Al rilevamento dei 17.1 km J.Boe ha 30? di vantaggio sul duo formato da Marecek e Ponsiluoma. 17.12 Ai 15.8 km Hofer ha 2:04.6 di ritardo da Johannes Boe. L’azzurro ha perso “solamente” 3 secondi dal norvegese. 17.11 Al quarto posto c’è il kazako Dyussenov, che guida un gruppo con Finlandia, Germania ed Ucraina. 17.10 Ai 15.8 km Johannes Boe ha 16.3? su Marecek e 21.5 su Ponsiluoma. 17.10 Bionaz arriva ora al cambio. L’ha 2:01.3 di distacco dalla Norvegia. 17.08 Dopo metà gara la Germania ha 45? di distacco dalla testa, mentre la Francia cambia a ...

Staffetta femminile Nove Mesto oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Mondiali 2024 biathlon: A che ora e come seguire la staffetta femminile di Nove Mesto, gara valevole per i Mondiali 2024 di biathlon sulla neve ceca.

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Mondiali 2024 in DIRETTA: Norvegia favorita, Italia mina vagante: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta maschile dei Mondiali 2024 di biathlon. Penultimo giorno di gare ...