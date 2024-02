E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA La staffetta Sky Go , NOW , DAZN e Eurovision Sports Live . In alternativa, Sportface.it monitorerà l'ottava gara dei Mondiali 2024 di biathlon,

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Mondiali 2024 in DIRETTA: Francia favorita, le azzurre ci provano per la medaglia (Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile, sulla distanza dei 4×6 km, in programma a Nove Mesto Na Morave in Repubblica Ceca nella penultima giornata della rassegna iridata. Le portacolori azzurre, già grandi protagoniste nella rassegna iridata, sono chiamate a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Si riparte dal trionfo azzurro dello scorso anno, una situazione probabilmente irripetibile perchè in questa stagione pensare ad una nazione vincente diversa dalla Francia è davvero difficile. La squadra transalpina sta facendo incetta di ori al femminile in questa edizione dei Mondiali e spicca il poker nelle prime quattro posizioni della sprint ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella, sulla distanza dei 4×6 km, in programma a Nove Mesto Na Morave in Repubblica Ceca nella penultima giornata della rassegna iridata. Le portacolori, già grandi protagoniste nella rassegna iridata, sono chiamate a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Si riparte dal trionfo azzurro dello scorso anno, una situazione probabilmente irripetibile perchè in questa stagione pensare ad una nazione vincente diversa dallaè davvero difficile. La squadra transalpina sta facendo incetta di ori alin questa edizione deie spicca il poker nelle prime quattro posizioni della sprint ...

Calendario Mondiali biathlon 2024 oggi: orari staffette, programma, tv, streaming, startlist: Oggi, sabato 17 febbraio, giornata di staffette per i Mondiali di biathlon di scena a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca. Le prove a squadre andranno a caratterizzare il penultimo giorno di gare ... Biathlon, per Vittozzi quote da poker di medaglie: i bookie spingono per la vittoria nella mass start: Questo è l'anno di Lisa Vittozzi. Questo è il Mondiale di Lisa Vittozzi. A Nove Mesto, la biatleta italiana ha già conquistato un oro nell'individuale, un argento nell'inseguimento e un altro nella st ... Mondiali giovanili di biathlon: tre valdostani in azzurro: Tre atleti valdostani parteciperanno ai Campionati mondiali di biathlon Juniores e giovani, in programma a Otepaa, in Estonia, dal 21 al 3 marzo prossimi. Sono Martina Trabucchi, Centro sportivo eserc ...

