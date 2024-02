LIVE Atletica | Campionati Italiani indoor 2024 in DIRETTA | Simonelli vicino al record italiano nei 60 ostacoli | super salto di Iapichino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19 PRIMATO STAGIONALE PER LARISSA! 6.80, seconda misura d’Europa di quest’anno e settima al mondo 14.17 Derkach fa 6.03 e si inserisce in quarta posizione dietro ad Arianna Battistella (6.13) e Veronica Crida (6.28). 14.15 Nel lungo ha cominciato con un nullo anche Dariya Derkach. 14.13 Alle 14.30 sarà la volta della finale delin alto maschile che vedrà come principale riferimento Marco Fassinotti. 14.10 Giacalone chiude in testa la terza batteria con il crono di 7.85 davanti a Giuseppe Filpi. 14.07 Questi gli atleti della terza e ultima batteria dei 60: 1 83 7.88 7.88 FILPI Giuseppe 2001 SM BA754 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 2 93 8.07 8.07 ROSSI Ernesto 2004 PM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 3 97 8.33 8.33 VICENTINI Pietro 1999 SM ...