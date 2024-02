per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live . In onda su Si concentra sull'atletica azzurra, dove le donne hanno ottenuto

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2024 in DIRETTA: in gara Iapichino, Furlani e Simonelli (Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani indoor 2024 di Atletica leggera in quel di Ancona. Una prima giornata che partirà forte, con le gare di salto in lungo che saranno particolarmente attese: Larissa Iapichino sarà impegnata al femminile a partire dalle 13.35 e Mattia Furlani al maschile dalle 15.10. La fiorentina è fresca per giunta di primato stagionale martedì scorso a Belgrado, quando ha vinto con la misura di 6.68, avvicinandosi ai suoi standard migliori. La principale avversaria per la figlia d’arte sarà Dariya Derkach. Occhi puntati anche sugli ostacoli, nei quali si disimpegnerà il ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata deidileggera in quel di Ancona. Una prima giornata che partirà forte, con le gare di salto in lungo che saranno particolarmente attese: Larissasarà impegnata al femminile a partire dalle 13.35 e Mattiaal maschile dalle 15.10. La fiorentina è fresca per giunta di primato stagionale martedì scorso a Belgrado, quando ha vinto con la misura di 6.68, avvicinandosi ai suoi standard migliori. La principale avversaria per la figlia d’arte sarà Dariya Derkach. Occhi puntati anche sugli ostacoli, nei quali si disimpegnerà il ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

EURO 2032 - Il San Nicola insidia il Maradona, il sindaco di Bari: "Elimineremo la pista d’atletica": Nei giorni scorsi il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato della questione stadi in vista di Euro 2032: "Dovremo decidere quali saranno i 5 stadi che ospiteranno la competizione. Alcune mi semb ... Atletica: Campionati Italiani Assoluti indoor, in pedana nel lungo Iapichino e Furlani: Sono 11 i titoli in palio sabato nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. È il giorno del salto in lungo con la grande attesa per le prove di Larissa Iapichino (Atl. Fir ... Atletica: Assoluti indoor, in pedana nel lungo Iapichino e Furlani: Sono 11 i titoli in palio sabato nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. È il giorno del salto in lungo con la grande ...

Video di Tendenza