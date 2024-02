LIVE Atletica | Campionati Italiani indoor 2024 in DIRETTA | grande spettacolo ad Ancona! Furlani e Simonelli da record

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 Daniele Inzoli non si migliora all’ultimo salto (7.40) e chiude la gara in sesta posizione con il 7.42 timbrato in apertura. 16.37 Scelta saggia di Mattia, che rinuncia al quinto salto dopo aver inanellato una serie strepitosa sopra gli 8 metri: 8.31, 8.24, 8.03 e 8.34. 16.34 Arrivano riscontri interessanti anche nell’asta femminile: la diciannovenne Great Nnachi ha saltato 4.35 al primo tentativo, migliorando il personale di 4 cm. Elisa Molinarolo per ora ha effettuato un solo salto, superando 4.20 al primo colpo. 16.30 Eguagliata la seconda miglior prestazione mondiale U20 di sempre, ma a questo punto ildi categoria (firmato dal russo Morgunov nel 2012) dista solamente 1 cm… 16.27 ANCORA!!!! 8.34!!!! Miglioramento di altri 3 cm ...