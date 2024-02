LIVE Atletica | Campionati Italiani indoor 2024 in DIRETTA | Furlani spicca il volo e stampa il nuovo record italiano nel lungo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.48 In corso di svolgimento l’ultimo atto del pentathlon, gli 800 metri. 15.46 Fantastico Mattia! 8.24 al secondo tentativo con una buona asse di battuta e segnali sempre più incoraggianti verso i Mondiali di Glasgow… 15.43 Entra nel vivo la lotta per il titolonel salto in alto maschile, con Eugenio Meloni e Stefano Sottile che hanno già saltato 2.20 in attesa della risposta di Marco Fassinotti. 15.42 Buon 7.42 in apertura per il classe 2008 Daniele Inzoli, che si porta in seconda posizione al termine della prima rotazione del lungo. 15.39 Riccardo Meli si impone nell’ultima batteria in 47.26 e stacca il pass per la finale nei 400 metri. 15.36 Nel frattempo Edoardo Scotti vince la seconda batteria dei 400 metri in 46.92 siglando il personale stagionale e ...