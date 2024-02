Lite tra zio e nipote finisce in tragedia | uomo di 40 anni ucciso a fucilate

(Di sabato 17 febbraio 2024) In una tragica escalation di violenza familiare, unatra zio eha avuto un epilogo fatale nelle campagne di Rapolla, in provincia di Potenza. Undi 40è stato tragicamentedallo zio 67enne al culmine di un acceso litigio. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, davanti a un’abitazione in contrada Cerro Cigliano. Al centro del conflitto, che ha portato a questo fatale esito, vi sarebbero stati dissidi legati alla gestione di alcuni terreni. La questione, a quanto pare, ha radici profonde in rancori e dissidi familiari di lunga data, culminati in un tragico epilogo. Il presunto killer, undi 67, è stato fermato dai Carabinieri poco dopo il fatto. Dalle prime ricostruzioni emerge che, al ...

Dopo 15 anni , i membri de Il Volo mostrano per la prima volta un lato inedito della loro convivenza lavorativa: durante una diretta per Radio Number ... (donnapop)

Luigi Coclite aveva 60 anni, veniva dall'Abruzzo ma viveva in provincia di Livorno, e guidava le betoniere . È lui la prima vittima accertata del ... (tg24.sky)

Un uomo di 40 anni sarebbe stato ucciso a Rapolla (Potenza) dallo zio, di 67 anni, al culmine di un litigio per una questione legata ad alcuni ... (feedpress.me)

Durante la diretta di TV Talk è scoppiata una Lite a distanza tra Elisabetta Gregoraci e la critica Grazia Sambruna L'articolo Lite in diretta tra ... (novella2000)

Elisabetta Gregoraci, lite clamorosa con la giornalista a Tv Talk: "Sei prevenuta": Scintille a Tv Talk tra Elisabetta Gregoraci e la giornalista Grazia Sambruna . Una battuta sulle 'pagelle', spesso non lusinghiere, della critica tv per la conduzione di Mad in Italy con il duo Gigi & Ross, anche loro ...

Lite Kvaratskhelia - Lindstrom dopo l'1 - 1, il georgiano manda a quel paese anche Ngonge -: Napoli - Kvaratskhelia contro Lindstrom e Ngonge , lite tra i calciatori del Napoli subito dopo il gol dell'1 - 1 degli azzurri contro il Genoa . Momento negativo per il Napoli . Subito dopo il gol dell'1 - 1 di Ngonge si attiva Kvartskhelia che in ...

Elisabetta Gregoraci, lite clamorosa con la giornalista a TvTalk: "Sei prevenuta": Scintille a Tv Talk tra Elisabetta Gregoraci e la giornalista Grazia Sambruna . Una battuta sulle "pagelle", spesso non ...

Lite tra zio e nipote finisce in tragedia: uomo di 40 anni ucciso a fucilate nel Potentino: Una lite finita in tragedia quella avvenuta nella tarda mattina di oggi, sabato 17 febbraio, nelle campagne di Rapolla, in provincia di Potenza. Qui un uomo di 40 anni è stato ucciso a fucilate dallo ...

Omicidio di Dario De Gennaro, si indaga sul movente: tra le piste una lite per lo spaccio di droga a Molfetta: Il parroco dell'Immacolata: “Nella storia di questo omicidio abbiamo fallito tutti” – MolfettaLive.it ...