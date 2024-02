Lite per un terreno | anziano uccide il nipote nel Potentino

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - Un uomo di 40 anni, Michele Petrino, è stato ucciso con un colpo di un fucile da caccia dallo zio sessantasettenne. Vincenzo Petrino, nelle campagne del. Il presunto omicida è stato fermato dai carabinieri. Alla base della, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, alcuni dissidi relativi alla conduzione di undi proprietà dello zio che negli ultimi giorni erano diventati sempre più accesi. L'avrebbe sparato almeno due colpi con il fucile da caccia che deteneva regolarmente. Il fatto è avvenuto in contrada Cerro Cigliano, al termine di un'accesa discussione in famiglia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Melfi (Potenza) e del Nucleo Investigativo di Potenza per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, Vincenzo Petrino ...

