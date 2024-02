L’Inter sonda nuovi portieri | cercasi vice Sommer! Due in lista ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024)guarda al campo, ma anche al mercato. Yann Sommer, che ieri contro la Salernitana ha raggiunto il suo quindicesimo clean sheet in campionato, in estate potrebbe accogliere un nuovonon si ferma mai, né in campo né sul mercato. Ieri il 4-0 rifilato ai danni della Salernitana con tanto di messaggio ben visibile e sonoro nei confronti del campionato (+10 sulla Juventus) e sull’Atletico Madrid (prossimo avversario in Champions League). Sul mercato, la cosa non cambia.gioca sempre d’anticipo e dopo aver messo in cassaforte sia Taremi che Zielinski, di cui ha parlato anche l’AD Beppe Marotta, stando il terreno anche ilYann Sommer. Due nomi sulla: Bento ...