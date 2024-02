L' Inter deve stare attenta | il pronostico di Bergomi sul Milan | cosa può accadere

'Per il campionato bisogna stare attenti al Milan oltre che alla Juve. L'Inter è in vantaggio ed è vero che deve recuperare una partita, ma a marzo ci sono anche le coppe e bisogna vedere quanto ti

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilin lotta con l'per il campionato? Per Giuseppeè un'ipotesi ancora concreta sebbene difficile, come ha detto a Sky Sport giovedì sera, dopo il successo dei rossoneri per 3-0 nei playoff di Europa League contro il Rennes. “Capisco che l'sia in vantaggio e debba recuperare la gara con l'Atalanta che se la sia cavata alla grande negli scontri diretti, in questo mese aveva un mese durissimo, ma adesso iniziano le Coppe e quelle ti tolgono tanto”, ha commentato l'ex capitano nerazzurro. Ma è anche vero che “leggendo anche nelle righe rispetto a quello che dice Pioli, penso che quando illi recupererà tutti ha una profondità di rosa incredibile, soprattutto in mezzo e in difesa. Loro ci credono e per questo credo che la lotta scudetto non sia ancora chiusa, con le vittorie ...