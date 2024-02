"Abbiamo investito in sostenibilità e innovazione, in Italia e nel mondo. Le imprese in generale 'I risultati ottenuti ci hanno permesso di investire Questo è anche dovuto all'espansione della

L'innovazione ha permesso all'Italia di essere il maggior produttore di acciaio green in Europa (Di sabato 17 febbraio 2024) È l'Italia il maggior produttore di acciaio green in Europa. Un primato poco noto e che ha maggior valore se si pensa che il paese è la seconda manifattura del vecchio continente e ha ancora un'industria di base rilevante rispetto ai paesi nordici che producono sempre meno e importano sempre di più. Un dato aiuta a capire: oltre l'80 per cento dell'acciaio italiano viene prodotto tramite forni elettrici, quindi in maniera decarbonizzata, mentre in Europa il 60 per cento circa della produzione è ancora fatto con gli altiforni che usano carbone. La sfida, come hanno messo di recente in evidenza la Federacciai è far valere questo primato a livello politico sui tavoli europei assumendo allo stesso tempo l'impegno di far diventare l'Italia nel 2030 la ...

