L’incredibile sciacallaggio della sinistra sul dramma di Firenze

(Di sabato 17 febbraio 2024) La questione dei morti sul lavoro è un vero problema perché per lavorare in questo Paese, così come in tutti i Paesi, si rischia. Questo vuol dire che dobbiamo smettere di lavorare? No, è come dire che per evitare di fare incidenti stradali occorre vietare le auto. Se noi non lavorassimo e non facessimo edilizia, sicuramente non ci sarebbero morti sul lavoro, ma questo è assurdo. Oggi non c’è un cantiere che non abbia migliaia di regole scritte che devono essere rispettate. Quando però avviene un incidente, e quello diè un incidente mostruoso che ha riguardato un italiano e tre marocchini, fa giustamente notizia. Ci sarà un magistrato che farà delle indagini, ma il timore è che questa questione sia diventata materiale per la politica. Io non ci potevo credere, ma basta leggere la Stampa di oggi dove la Cuzzocrea intervista Maurizio Landini, noto difensore dei ...