L’importanza di cogliere l’occasione

(Di sabato 17 febbraio 2024)è “ciò che ci cade davanti” e che ci chiede di scegliere lì per lì, senza il tempo di riflettere. È puntuale, rapida, non indugia e se la sappiamoci dà una prodigiosa vertigine di potenza creativa. A furia di possedere e consumare tutto, ci siamo illusi tuttavia di poter scegliere e programmare anche, quella giusta ovviamente, adottando una strategia vincente che certo non ci tradirà. Sicuri del nostro e indottrinati dai social guru, andiamo a caccia della strada migliore in un dedalo di vie, battendo i piedi a terra alla prima frustrazione, come bimbi capricciosi. Non è d’altronde colpa nostra se siamo insoddisfatti, ma degli altri, quelli che invidiamo e critichiamo; non ci accorgiamo che spostando la motivazione fuori da noi, cercando le cause fuori da noi, siamo sempre decentrati, fuori asse, ...