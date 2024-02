Liceo Made in Italy | anche con un solo alunno indirizzo attivato E’ polemica

Le Iscrizioni inoltrate per il Molise sono state complessivamente 6.223. Esaminando le scelte in base all’indirizzo di studio nella regione Molise , ... (orizzontescuola)

A Crema il liceo Made in Italy è un flop: solo 1 iscritto al 'Munari'. Il preside: "La classe si farà lo stesso, per sorteggio": Il liceo Made in Italy è stato attivato nella provincia di Cremona da un solo istituto, l'"IIS Bruno Munari" di Crema. Voluto fortemente dal preside, che non intende abbandonare l'dea di offrire il nuovo ...

"Vignale in Danza" ritorna a giugno in Monferrato: ... con 'Pierino e il Lupo' di Sergej Prokof'ev, gli studenti - artisti del Liceo Coreutico - Musicale ... durante le settimane estive, 'Back to Dance' di Kataklò, compagnia ambasciatrice del Made in Italy,...

Liceo Made in Italy, preside fa partire la classe con un iscritto: «Gli altri alunni su base volontaria o li estrarremo a sorte»: Una scelta destinata a far discutere. Una preside ha deciso di far partire l'anno scolastico per un alunno che ha deciso di iscriversi al nuovo liceo Made in Italy. Sono 12 le scuole ...

Liceo del Made in Italy: al Munari di Crema un solo iscritto ma la classe si fa (col sorteggio). E scoppia la bufera: Le ipotesi per completare la classe: spostamento volontario degli studenti dall’indirizzo socio-economico o estrazione a sorte dei 24 elementi necessari. La senatrice Malpezzi (Pd): leso diritto di sc ...

Liceo Made in Italy: estrazioni per la classe, poi retromarcia: Un solo iscritto, lettera ai genitori: «Si farà». Insorge la politica e ora la smentita: solo adesioni volontarie ...