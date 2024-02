Le Iscrizioni inoltrate per il Molise sono state complessivamente 6.223. Esaminando le scelte in base all’indirizzo di studio nella regione Molise , ... (orizzontescuola)

Il liceo del Made in Italy quest'anno non si fa. Questo quanto deciso dal dirigente dell'istituto Munari di Crema, Pierluigi Tadi. Fin qui nessuna ... (ilgiorno)

Liceo Made in Italy, a Crema un solo iscritto ma la classe parte per sorteggio: è polemica: ... rappresentante dei genitori nel consiglio d'istituto del Munari - mi risulta che ci sia un solo studente che ha scelto di essere iscritto al liceo Made in Italy e 48 che avrebbero voluto iscriversi ...

Liceo made in Italy, a Crema si presenta un solo iscritto ma la classe si farà lo stesso: e il caso diventa politico: Anche se è arrivata l'iscrizione di un solo studente, la classe del nuovo liceo del Made in Italy a Crema (Cremona) si farà. Una decisione, quella del preside dell'Istituto 'Munari' Pierluigi Tadi, che fa discutere e che è già diventata un caso politico. In totale in Italia ...

LICEO DEL MADE IN ITALY: PILONI (PD), “AL MUNARI DI CREMA CALPESTATA LA VOLONTÀ DI STUDENTI E FAMIGLIE, COSTRETTI AD ADERIRE”: (mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2024 – “Quanto sta succedendo al Munari di Crema non è accettabile, la volontà di studenti e famiglie non può essere calpestata”. Lo dichiara il consigliere re ...

Solo 4 alunni scelgono il liceo del Made in Italy, il preside del Munari: “Nessuno sarà iscritto per sorteggio”: Cremona, il dirigente scolastico Pierluigi Tadi smentisce la volontà di formare una classe estraendo a sorte i nomi degli alunni. “Una incomprensione” ...

Liceo Made in Italy, solo un iscritto ma il preside fa partire la classe: «Gli altri alunni su base volontaria o li estrarremo a sorte»: Una scelta destinata a far discutere. Anche se è arrivata l'iscrizione di un solo studente, la classe del liceo del Made in Italy a Crema si farà. Sono 12 le scuole in Lombardia ...