(Di sabato 17 febbraio 2024) Per il rappresentante dei genitori il dirigente scolastico "cerca pubblicità, ma non può imporlo" E'contro la decisione dell'Istituto Munari di far partire dal prossimo anno scolastico una classe del nuovo Liceo del Made in Italy, nonostante la maggioranza dei futuri studenti abbiano scelto l'indirizzo economico-sociale, quello già esistente.

Il liceo del Made in Italy quest'anno non si fa. Questo quanto deciso dal dirigente dell'istituto Munari di Crema, Pierluigi Tadi.

Liceo Made in Italy, a Crema un solo iscritto ma la classe parte per sorteggio: è polemica: rappresentante dei genitori nel consiglio d'istituto del Munari - mi risulta che ci sia un solo studente che ha scelto di essere iscritto al liceo Made in Italy e 48 che avrebbero voluto iscriversi

Liceo made in Italy, a Crema si presenta un solo iscritto ma la classe si farà lo stesso: e il caso diventa politico: Anche se è arrivata l'iscrizione di un solo studente, la classe del nuovo liceo del Made in Italy a Crema (Cremona) si farà. Una decisione, quella del preside dell'Istituto 'Munari' Pierluigi Tadi, che fa discutere e che è già diventata un caso politico.

Solo 4 alunni scelgono il liceo del Made in Italy, il preside del Munari: "Nessuno sarà iscritto per sorteggio": Cremona, il dirigente scolastico Pierluigi Tadi smentisce la volontà di formare una classe estraendo a sorte i nomi degli alunni. "Una incomprensione"