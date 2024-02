ragazzi in gruppi a seconda della capacità e hanno svolto lezione in gruppi a seconda della capacità e hanno svolto lezione di sci Inoltre, in un mondo sempre più virtuale e in cui si è sempre

LEZIONE DI SCI AL MONDO! Bassino e Brignone firmano un’epica doppietta italiana nella discesa di Crans Montana! (Di sabato 17 febbraio 2024) Crans Montana si tinge un’altra volta d’azzurro. Marta Bassino e Federica Brignone firmano una meravigliosa doppietta nella località del Canton Vallese proprio come lo scorso anno, quando a salire sui primi due gradini del podio furono Sofia Goggia e la stessa Brignone. Quest’oggi le due italiane hanno dato davvero una LEZIONE di sci al resto del mondo, rifilando distacchi abissali a tutti. Il capolavoro di Marta Bassino. La piemontese domina la discesa libera di Crans Montana, centrando il primo successo della carriera in questa specialità, il settimo in Coppa del Mondo. Una prestazione semplicemente incredibile quella di Bassino, che ha pennellato nei curvoni in ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di sabato 17 febbraio 2024)Montana si tinge un’altra volta d’azzurro. Martae Federicauna meravigliosalocalità del Canton Vallese proprio come lo scorso anno, quando a salire sui primi due gradini del podio furono Sofia Goggia e la stessa. Quest’oggi le due italiane hanno dato davvero unadi sci al resto del mondo, rifilando distacchi abissali a tutti. Il capolavoro di Marta. La piemontese domina lalibera diMontana, centrando il primo successo della carriera in questa specialità, il settimo in Coppa del Mondo. Una prestazione semplicemente incredibile quella di, che ha pento nei curvoni in ...

