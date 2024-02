L’ex di Beatrice Luzzi | “Se fossi il GF squalificherei Greta | ecco perché”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 17 febbraio 2024)di, nonché padre dei suoi figli, Alessandro Cisilin ha rilasciato una lunga intervista a FanPage dove ha parlato di quelle “rivelazioni agghiaccianti” cheRossetti avrebbe fatto sull’attrice e Vittorio Menozzi raccontando ai suoi amici una confessione che le era stata fatta dal modello. “Chiariamo un aspetto: non mi sostituisco agli autori. Per me uno che dice una sciocchezza del genere è da squalifica. Se ioil capo autore, la manderei in onda e ne farei oggetto di squalifica. Non sono un autore ma se loquesta situazione la tratterei così. Quella che ha dettoè una cosa gravissima che forse andrebbe sanzionata e forsevorrà darci un seguito quando sarà fuori. Dal punto di vista della tutela della ...