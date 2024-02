Donne e uomini, con esperienze in Europa come sul territorio, nella scuola, nell'responsabile per l' per il reperimento di risorse europee e non solo"percepisce una bassa retribuzione e più di un

L’Europa non è più un tabù: il Napoli può battere il Barça, l’Inter è favorita sull’Atletico (Corsera) (Di sabato 17 febbraio 2024) Le squadre italiane si stanno facendo sentire in Europa. Dopo la finale di Champions dello scorso anno raggiunta dall’Inter, ora battere le big europee non è più solo un sogno improbabile. La Lazio parte con un gol di vantaggio nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, il Napoli ha le carte per battere il Barcellona e l’Inter è favorita sull’Atletico di Simeone. Il Corriere della Sera scrive: “Siamo pieni di debiti, i campioni scappano, gli stadi sono fatiscenti, ma il nostro calcio sta ritrovando una dimensione europea. La prova sono le tre finali raggiunte lo scorso anno. La conferma è il primo posto nel ranking Uefa che porterebbe cinque squadre in Champions. Siamo diventati capaci di sfidare le regine d’Europa, che fatturano cinque, sei, dieci ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di sabato 17 febbraio 2024) Le squadre italiane si stanno facendo sentire in Europa. Dopo la finale di Champions dello scorso anno raggiunta dal, orale big europee non è più solo un sogno improbabile. La Lazio parte con un gol di vantaggio nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, ilha le carte peril Barcellona edi Simeone. Il Corriere della Sera scrive: “Siamo pieni di debiti, i campioni scappano, gli stadi sono fatiscenti, ma il nostro calcio sta ritrovando una dimensione europea. La prova sono le tre finali raggiunte lo scorso anno. La conferma è il primo posto nel ranking Uefa che porterebbe cinque squadre in Champions. Siamo diventati capaci di sfidare le regine d’Europa, che fatturano cinque, sei, dieci ...

