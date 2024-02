Legalità ed etica siano la bussola E Medicina va rilanciata

riconosciuta nella generosa disseminazione di discepoli che siano Questa alleanza non ha bisogno di una legalità teocratica che la La divaricazione fra i due (economica, politica, etica) ora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Gian Luigi Gatta, 49 anni, è stato consigliere della ministra Marta Cartabia durante il Governo Draghi ed è vicepresidente della Scuola Superiore della Magistratura. Alla Statale è anche coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in “Anticorruzione e prevenzione dell’ilnella pubblica amministrazione e nell’impresa”. Perché ha deciso di candidarsi alla carica di rettore? "Perché l’ateneo ha bisogno di una nuova stagione di autentico rinnovamento che può consentire solo chi, come me, non ha avuto ruoli nelle precedenti governance. Nell’anno del centenario la Statale deve realizzare tanti progetti: il campus a Mind, dove a sei anni dall’approvazione vi è un campo e non sono ancora iniziati i lavori, la riqualificazione di Città Studi, il rilancio del ruolo die, con esso, del sistema sanitario milanese. Ho diretto fino a ...