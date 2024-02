Legali Elkann | fondi dell' eredità già dichiarati al fisco

(Di sabato 17 febbraio 2024) C'è un'evidente contraddizione tra quanto riportato dei media che hanno parlato di "nascosti" e "il fatto che sono stati regolarmentealdal nostro assistito, che ha pagato le imposte dovute e continuerà a farlo". Lo precisano idi John. "Non è nostra intenzione - spiegano i- farci trascinare in una rissa mediatica poiché ci sentiamo più a nostro agio a rispondere nelle sedi giudiziarie come abbiamo sempre fatto negli ultimi venti anni. Ma è di immediata evidenza l'incompatibilità logica e giuridica tra la disponibilità di, peraltro nota da anni, e la circostanza riportata da taluni organi di informazione per i quali sarebbero stati 'nascosti'". "L'assetto proprietarioa Dicembre, che è stato ...

