"Carlo Calenda mente o non sa di cosa parla: il comunicato con il cordoglio di Matteo Salvini e della Lega per la morte di Navalny è di ieri pomeriggio e si parla di scomparsa "sconcertante" su cui fare "

Calenda, Navalny Una passeggiata a meno 50 è omicidio: "La prossima settimana sarò in Ucraina in occasione dell'anniversario dell'invasione russa. Siamo sonnambuli, non capiamo che se la Russia non verrà contenuta arriveremo al conflitto diretto con la Ru ...

Lega, Calenda non sa di cosa parla, lo quereliamo su Navalny: "Carlo Calenda mente o non sa di cosa parla: il comunicato con il cordoglio di Matteo Salvini e della Lega per la morte di Navalny è di ieri pomeriggio e si parla di scomparsa "sconcertante" su cui fa ...

Sondaggi politici, Meloni ancora in calo e rimonta del PD: Scopri chi vincerebbe se si votasse oggi: il partito di Giorgia Meloni continua la sua discesa in attesa del voto alle elezioni regionali.