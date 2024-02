Lecco-Cosenza | Serie B | due squadre in cerca di riscatto | probabili formazioni e diretta TV

Serie B, il programma della 25esima giornata. Sabato 17 febbraio Bari - FeralpiSalò ore 14. Lecco - Cosenza ore 14. Parma - Pisa ore 14. Reggiana - Ternana ore 14. Spezia - Cittadella ore 14.

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 febbraio 2024) Questo pomeriggio alle 14, allo stadio Rigamonti-Ceppi, ilospita ilnella sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato diB. Una partita da non perdere tra dueche sono alla ridi un pronto. Soprattutto i padroni di casa che hanno perso le ultime 5 partite disputate e ora si ritrovano da soli in fondo alla classifica. Naviga invece in acque più tranquille la squadra rossoblù, ma l’impressione è che fin qui avrebbe potuto dare anche qualcosina in più. Andiamo dunque a scoprire quali sono le ultime novità sullee dove vedere intelevisiva il match, ...