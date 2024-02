Lecco-Cosenza | le formazioni ufficiali | 1 su 2 per l’Inter

Le probabili formazioni dal 16 al 18 febbraio Venerdì ore 20:30 Allenatore: Alberto Aquilani Lecco " Cosenza Lecco (4 - 3 - 3):

(Di sabato 17 febbraio 2024) Alle 14:00 in campo. Appena diramate leda Bonazzoli e Stroppa. Nella squadra di casa giocaista Salcedo, in quella ospite Fontanarosa. Uno solo parte titolare, le: c'è Salcedo dal 1?(4-3-2-1): Melgrati; Guglielmotti, Ierardi, Capradossi, Lepore; Galli, Frigerio, Ionita; Crociata, Salcedo; Novakovich. All.: Aglietti(4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon Praszelik; Canotto, Tutino, Mazzocchi; Forte. All.: Caserta

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lombardi vanno alla disperata ricerca di punti per ... (sport.periodicodaily)

Bari-FeralpiSalò e Lecco-Cosenza sono valide per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili ... (ilveggente)

Lecco-Cosenza, Canotto dal primo minuto: le formazioni ufficiali: Il Cosenza torna in campo a Lecco nella seconda trasferta consecutiva. Come previsto, mister Caserta conferma ancora una volta i blocchi di difesa e centrocampo. In attacco la novità è Canotto, che to ...

Serie B LIVE: dalle 14 in campo Parma e Bari. Alle 16.15 Palermo-Como: Giornata numero venticinque in Serie B. Sono ben otto le gare in programma oggi: nello slot delle 14 torna in campo il Parma che ospita il Pisa e il nuovo Bari.

