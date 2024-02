L' eccellenza della cucina di Antonio Mundo a Milano 

Un invito a scoprire e apprezzare la bellezza della cucina che rispetta il detto 'Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma', sia in cucina che nella natura circostante. https://www.

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il Valentino Vintage Restaurant nel cuore di Milano, in San Babila, si prepara ad accogliere un'epoca culinaria innovativa con l'arrivo del talentuoso chef. Quest'ultimo, nato nel 1988 in provincia di Cosenza, porta con sé un background ricco di esperienze culinarie maturate in diverse regioni italiane, da Roma alla Sardegna e alla Lombardia. La suasi distingue per un approccio mediterraneo e sostenibile, enfatizzando il concetto di "zero sprechi". Questo si riflette non solo nelle preparazioni delle portate, dove gli ingredienti vengono utilizzati con astuzia per creare piatti multi-strato, ma anche nella gestione generale del food cost per l'approvvigionamento delle materie prime.va oltre la tradizione, proponendo un nuovo menu che fonde sapori autentici con una responsabilità ...