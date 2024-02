Lecce | con un gol cade il castello | nessuna reazione che porta la sesta sconfitta di fila in trasferta

Ivan Juric torna al successo e lo fa festeggiando il primo gol prende fiducia, mentre il Lecce fatica a impensierire la poi spazio alla panchina con tutti cambi disponibili, incluso un buon

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-0 contro il Torino: “Abbiamo avuto delle occasioni per ... (sportface)

Non è bastato al Lecce un primo tempo di grande sacrificio, in cui l?unica vera occasione da rete è stata prodotta da Piccoli, per evitare ... (quotidianodipuglia)

Pres. Torino: "Juric Non me ne frega più un ca**o, si vive anche senza": Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato in zona mista dopo il successo con il Lecce. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Ci voleva questa vittoria. Fortunatamente nella ripresa siamo ...

Caserme, ospedali da campo e bunker prefabbricati realizzati nel Salento: l'azienda compie 50 anni: Base in provincia di Lecce con 200 dipendenti. E siti di produzione in Kosovo, a Gibuti e in Libano. Visitare la R.I. significa balzare mentalmente al centro delle zone più calde del pianeta, ...

Fitto a Lecce: ''ZES Unica - Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno: benefici e opportunità per le imprese della provincia di Lecce'': Se n'è parlato ieri in un incontro organizzato dalla Camera di Commercio con il Comitato Direttivo Unioncamere. Ospite il ministro per gli Affari Europei, il Sud e il PNRR.