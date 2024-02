Le stelle di Branko | ecco le previsioni di sabato 17 febbraio

'Le Stelle di Branko', le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 16 febbraio 2024. Ariete Il

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di172024. Ariete Due giorni di Sole ancora in Acquario, poi in Pesci concluderà il vostro anno personale, avete un mese per organizzarvi per la vostra nuova stagione che si annuncia niente male. Fate una riflessione sulle cose accadute negli ultimi 12 mesi, perché certe iniziative sono riuscite e altre no. Senza trascurare i doveri, divertitevi nel weekend, stupendo per l'amore. Avete tutti i pianeti positivi, specie Venere, l'amore è vostro. Toro Dobbiamo tenere presente il Sole ancora in Acquario fino a lunedì, che riesce a creare situazioni conflittuali nell'ambiente di lavoro, problemi con le autorità e ...