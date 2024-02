Le sinistre stanno sempre dalla parte sbagliata

stanno cercando di fare esplodere la Cisgiordania con atti di Cisgiordania con atti di provocazione squadristica e crimini sempre e in Europa gradirebbero tutti i suoi nemici nelle sinistre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) «Stop genocidio», «Cessate il fuoco» e bandiere della Palestina: l'ultima serata del Festival di Sanremo, tra Ariston e collegamenti con la Costa Smeralda, si è risolta in un inaudito attacco a Israele, e il Tempo lo ha giustamente definito «Il Festival di Hamas». Sul palco si sono infatti susseguiti gli appelli pacifisti a senso unico dopo che nella puntata inaugurale Dargen D'Amico aveva urlato lo stop ai bombardamenti nella Striscia di Gaza. Per non parlare del testo della canzone di Ghali («Ma, come fate a dire che qui è tutto normale Per tracciare un confine Con linee immaginarie bombardate un ospedale Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane Non c'è mai pace»). Un implicito riferimento a Gaza che ha provocato la ferma reazione della comunità ebraica «Un'esibizione che ha ferito molti spettatori. Ghali ha proposto una canzone per gli abitanti di Gaza, ma a differenza ...