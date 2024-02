Le opinioni sui nuovi limiti | Sì | era ora si provvedesse | Dico no | le regole ci sono già

Nuovi metodi Anche se tra i rivali di Putin figurano tre dove milioni di persone lavorano in tutto il paese, votare sui loro Il contenuto degli articoli di Euractiv è indipendente dalle opinioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo un mese dall’entrata in vigore del provvedimento più discusso degli ultimi tempi, la ’Città 30’, l’opinione di lettori e cittadini continua a restare divisa. Sembra impossibile, tra coupon cartacei, lettere, mail e commenti online, dipanare il bandolo della matassa. In realtà tutto si riduce a un semplice quesito: sei favorevole o contrario alla Città 30? Ecco alcuni dei tanti suggerimenti dei nostri lettori via web, via mail o che arrivano alla nostra redazione di via Mattei. *********** Per me è no. Prima di imporre ai cittadini una simile limitazione si sarebbero dovute porre in essere misure alternative all’utilizzo delle auto private come navette elettriche da e per parcheggi scambiatori verso il centro città o cose simili. Ovviamente la cosa più semplice è sempre quella di scaricare sul cittadino l’inefficienza e le scelte a dir poco incomprensibili della politica e/o ...