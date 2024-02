Le morti sul lavoro non si affrontano con la logica dello scalpo

ecco che ora siamo noi che siamo chiamati a mettere la guerra sul né a Rafah, né in Cisgiordania finché non avrà finito il lavoro. si è accettato e fatto pagare il costo di 28.000 morti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 febbraio 2024) Gli incidenti sulsono eventi terribili, tragedie troppo serie per essere lasciate alla propaganda, anche a quella dei sindacati. Non passa un’ora dal crollo del cantiere a Firenze che ha provocato tree due feriti, e il segretario della Fiom Daniele Calosi ha già trovato i responsabili: le aziende perché non rispettano le regole. Non è entrato nel cantiere, non aveva il nulla osta di sicurezza e dice che c’erano tre metalmeccanici i quali stavano gettando il cemento. Metalmeccanici, non edili. E’ una questione di categorie? Maurizio Landini rilancia: è colpa del governo; millesulnel 2023 per gli appalti al massimo ribasso, “è stato questo governo a modificare il codice degli appalti e a reintrodurre il subappalto a cascata”. Manca un soffio perché le responsabilità risalgano al Pnrr e su su ...