Le infrastrutture olimpiche Saldini sostuisce Sant’Andrea Ma Malagò resta preoccupato

(Di sabato 17 febbraio 2024) Fuori Luigivalerio, dentro Fabio Massimo. Simico, la società che si occupa delleper le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, cambia il proprio amministratore delegato., tecnico nominato durante il Governo Draghi, lascia il posto al tecnico di area centrodestra, già nominato da Regione Lombardia nel 2021 nel cda di Autostrada Pedemontana Lombarda. Quanto preannunciato lo scorso 30 gennaio, quando il decreto Olimpiadi varato dal Governo Meloni aveva prefigurato un nuovo cda per Simico e l’assegnazione ad Anas di cinque arterie strategiche per i Giochi, si è concretizzato ieri: un cambio al vertice di Simico. Si volta pagina e i soci della Spa sperano di non accumulare altri ritardi e di concludere le...