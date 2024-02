Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 17 febbraio 2024) Era inevitabile. Leucraine crollano come un castello di carta. Senza il sostegno degli americani la guerra volge verso una schiacciante vittoria delledella. L’esercito diavanza e “cattura” parte delledi Kiev in fuga da. Il generale ucraino Oleksandr Tarnavsky è costretto ad ammettere che “alcune”sono state catturate dal Mosca durante il ritiro delle unità ucraine da, nella regione di Donetsk, nella notte di sabato. Non si sa quanti soldati siano coinvolti. La città è stata recentemente sottoposta a forti pressioni russe. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato oggi che lesaranno ritirate “per salvare vite ucraine”. Tarnavsky è comandante del gruppo operativo ...