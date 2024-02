Le formazioni Holm e Ruggeri favoriti sulle fasce

domenica 18 febbraio ore 20:45 (DAZN) Probabili formazioni Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri;

(Di sabato 17 febbraio 2024) Queste le probabili: ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac;, De Roon, Ederson,; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All.: Gasperini Squalificato: nessuno. Diffidato: Zappacosta. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pedersen, Erlic, Boloca, Thorvestd, Doig ARBITRO: Prontera (Bo)

Atalanta-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla: L’Atalanta sembra lanciatissima nella rincorsa al quarto posto grazie a un super De Ketelaere. Il Sassuolo con un’altra sconfitta rischierebbe di finire sempre più nelle retrovie in classifica. Il ...

Probabili formazioni Serie A: la Juventus ritrova Vlahovic, il Milan schiera Okafor titolare, Roma senza Dybala: Comincia la 25ª giornata di Serie A, con Torino e Lecce che hanno aperto le competizioni affrontandosi nell'anticipo del venerdì. Dopo di loro, scendono in campo Inter e ...

Atalanta – Sassuolo: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Atalanta - Sassuolo di Sabato 17 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 25ma giornata di Serie A ...