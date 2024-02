in qualità di cittadini, a trovare una soluzione all'atavico la carestia e le epidemie, ovvero come accaduto in Romagna nel 2023 A conversare con l'autore invece saranno il giornalista Antonio

"Le epidemie saranno una costante" (Di sabato 17 febbraio 2024) Cambiamenti climatici, turismo, globalizzazione: così le malattie tropicali neglette si sono diffuse anche in Italia, tanto da diventare endemiche, in alcuni casi, anche alle nostre latitudini. "Dobbiamo essere pronti, perché sarà costante avere epidemie di Dengue e Chikungunya". Il monito arriva da Federico Gobbi, professore associato di malattie infettive all’Università di Brescia, nonché direttore del dipartimento di malattie infettive e tropicali dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona). A queste malattie è dedicata anche una giornata internazionale, il 30 gennaio. "È importante focalizzare l’attenzione sulla Dengue e sulla Chikungunya – spiega Gobbi - in quanto in Italia è presente il ‘vettore’, la zanzara tigre (Aedes albopictus) che può acquisire questi virus pungendo viaggiatori infetti, di ritorno da Paesi endemici, e ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di sabato 17 febbraio 2024) Cambiamenti climatici, turismo, globalizzazione: così le malattie tropicali neglette si sono diffuse anche in Italia, tanto da diventare endemiche, in alcuni casi, anche alle nostre latitudini. "Dobbiamo essere pronti, perché saràaveredi Dengue e Chikungunya". Il monito arriva da Federico Gobbi, professore associato di malattie infettive all’Università di Brescia, nonché direttore del dipartimento di malattie infettive e tropicali dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona). A queste malattie è dedicata anche una giornata internazionale, il 30 gennaio. "È importante focalizzare l’attenzione sulla Dengue e sulla Chikungunya – spiega Gobbi - in quanto in Italia è presente il ‘vettore’, la zanzara tigre (Aedes albopictus) che può acquisire questi virus pungendo viaggiatori infetti, di ritorno da Paesi endemici, e ...

Advertising

Altre Notizie

Brasile, emergenza Dengue: 283 milioni per combattere l’epidemia: Il governo ha destinato una somma ingente per sostenere gli enti locali nella battaglia contro la malattia, che ha già contagiato mezzo milione di persone ...

Video di Tendenza