Le dimensioni contano | il calice più piccolo fa diminuire i consumi di vino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 17 febbraio 2024) Più ilpiù diminuiscono idi. È quanto afferma uno studio dell’Università di Cambridge che mette in evidenza la correlazione tra la capacità, in volume, dei bicchieri e la loro influenza rispetto alle vendite di. «Ciò suggerisce che si tratta di un intervento promettente per la riduzione del consumo di alcol in tutte le popolazioni, che merita di essere preso in considerazione nell'ambito delle normative sulle licenze per gli alcolici», si legge nello studio. L'esperimento dell'Università di Cambridge La ricerca è stata condotta in 21 locali (tra cui diversi pub) in cui è possibile ordinare ila bicchiere, per un periodo totale di quattro settimane. Da tutti, è stata rimossa la possibilità di ordinare l'opzione un bicchiere di ...