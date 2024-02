Lazzaro rilancia la Galli | Riscatto con il Mantova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) di Giorgio Grassi Polisportivae San Giorgiogricoltura va in scena domani con palla a due alle ore 18 al Pala. Una sfida diper entrambe. Le gialloverdi di coach Garcia sono state sconfitte nell’ultimo turno in casa del Derthona, le rossene del tecnico Logallo battute in casa dal Costa Masnaga. Un match che si annuncia elettrizzante e nel segno dell’incertezza. Le lombarde sono al completo, le toscane ancora con alcune infortunate. Questo mette in difficoltà le gialloverdi di Garcia e concede un vantaggio psicologico alle rosse di Logallo. Infatti, nellasaranno recuperate la sangiovannese doc, la guardia Maria Flora, a disposizione anche la bomber Meriem Nasraoui, ma solo per un pò, perché lunedì 19 febbraio sarà ...