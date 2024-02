Lazio | la vittoria sul Bayern fa vacillare Tuchel | possibile cambio in vista del ritorno?

Roma, 16 febbraio 2024 – Il big match di giornata, in Serie A, è il lunch match domenicale tra Lazio e Bologna. Le formazioni di Sarri e Thiago ... (sbircialanotizia)

Il big match di giornata, in Serie A, è il lunch match domenicale tra Lazio e Bologna. Le formazioni di Sarri e Thiago Motta vanno a... (calciomercato)

(Adnkronos) - Roma, 16 febbraio 2024 – Il big match di giornata, in Serie A, è il lunch match domenicale tra Lazio e Bologna. Le formazioni di Sarri ... (liberoquotidiano)

Nella nuova Champions potrebbero finire cinque squadre italiane. Lo scrive Libero che aggiunge come la vittoria della Lazio sul Bayern abbia un ... (ilnapolista)

Su Repubblica Roma on line non c’è traccia della vittoria della Lazio sul Bayern

Su Repubblica Roma on line non c’è traccia della vittoria della Lazio sul Bayern. A Roma il derby non finisce mai. Assistere alla rivalità tra ... (ilnapolista)