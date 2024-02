Lazio | domani un'iniziativa per l'AVIS prima della sfida col Bologna

La Lazio oggi è scesa regolarmente in campo a Formello per l’ ultimo allenamento prima della partenza in Arabia Saudita per la semifinale di ... (inter-news)

Infortunio al piede destro per Rovella in allenamento. Nei primi minuti della seduta di rifinitura di questa mattina a Riyad il centrocampista... (calciomercato)

“Domani mattina alle 11.00, saremo a Ostia in Piazza della Stazione Vecchia, insieme ad Azione Municipio X per dire basta alle stragi sulle strade. ... ()

SERIE A | Lazio-Bologna, le iniziative in programma domani allo Stadio Olimpico: Domani torna in campo la Lazio. Dopo il successo in Champions League di mercoledì contro il Bayern Monaco, i biancocelesti saranno di scena nuovamente in casa, allo Stadio Olimpico di Roma. Alle 12:30 ...

Lazio, Mauri chiede calma: "Grande partita con il Bayern, ma a Monaco...": È ancora negli occhi di tutti la grandissima vittoria della Lazio in Champions League contro il Bayern Monaco. In un Olimpico gremito e pieno di tifosi, i biancocelesti hanno messo in campo ...

Lazio, Sarri spera di recuperare almeno un uomo per il Bologna: Test decisivo oggi a Formello per Elseid Hysaj. Il terzino della Lazio, uscito malconcio dalla sfida contro il Bayern Monaco mercoledì sera, proverà oggi a scendere.