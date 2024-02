Lazio-Bologna | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Le probabili formazioni di Lazio - Bologna, in diretta domenica alle 12.30 su Sky

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 17 febbraio 2024)è una partita della venticinquesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30:, diretta tv e. In pochi l’avrebbero detto ad inizio stagione, ma al momento quello traè uno scontro diretto per l’Europa. Davanti non ci sono i biancocelesti ma gli emiliani, balzati a quota 42 dopo la vittoria nel recupero infrasettimanale con la Fiorentina. Ben cinque in più dei capitolini, che più o meno contemporaneamente al successo dei rossoblù sui viola (2-0), hanno vissuto una delle notti più magiche della loro storia ultracentenaria, aggiudicandosi contro ogni pronostico l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, trafitto da un rigore ...