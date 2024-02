L’avversario Veneti reduci da 4 ko consecutivi Gorini | Torniamo a fare punti»

L'avversario . Come i ragazzi di coach Lorenzo anche quelli di Guarnieri sono reduci da due ko anche dal match disputato contro i veneti,

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il tecnico del Cittadella Edoardo(nella foto) ha suonato la carica ieri alla sua squadra. "Le prestazioni ci sono sempre state, anche nelle sconfitte. Al ‘Picco’ vogliamo, pur rispettando lo Spezia che è stato costruito per andare in A". L’allenatore veneto dovrà rivedere l’assetto difensivo stante le assenze dei due centrali Negro e Pavan e del terzino destro Salvi. Recuperati Baldini, Amatucci e Giraudo. Mancherà anche il centrocampista Kornvig, che lo Spezia acquistò dal Lyngby, nel 2021, per poco più di un milione, dirottandolo in prestito al SonderjyskE e, a seguire, al Cosenza, per poi venderlo al Cittadella l’estate scorsa nell’afche portò Antonucci in Liguria. L’atleta danese andrà a giocare in Norvegia al Brann. Il sistema di gioco adottato daè il 4-3-2-1. A ...