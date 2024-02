Un altro dato sempre inerente al mondo del lavoro è la stima, per il 2050 di quasi 8 milioni di persone in età lavorativa in meno in Italia. Una scarsità di lavoratori che avrà un impatto inevitabile

Lavoro, 12 milioni di lavoratori attendono il rinnovo del contratto (Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – Sono circa 12 milioni i lavoratori pubblici e privati che attendono i rinnovi dei contratti nazionali del Lavoro. Quasi 7 milioni, secondo i numeri del segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, i lavoratori nel commercio, turismo e servizi che sono senza contratto ormai da quattro anni. Il 2024 dovrà quindi essere, affermano i sindacati, l'anno dei rinnovi a partire dai due più importanti contratti nazionali: quello dei metalmeccanici, che coinvolge circa 1,4 milioni di lavoratori in 38mila aziende e, appunto, commercio e turismo. Non sarà però facile arrivare al rinnovo e quindi all'adeguamento al costo della vita dei salari in questa fase economica complicata. «Non si può più ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – Sono circa 12pubblici e privati chei rinnovi dei contratti nazionali del. Quasi 7, secondo i numeri del segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, inel commercio, turismo e servizi che sono senzaormai da quattro anni. Il 2024 dovrà quindi essere, affermano i sindacati, l'anno dei rinnovi a partire dai due più importanti contratti nazionali: quello dei metalmeccanici, che coinvolge circa 1,4diin 38mila aziende e, appunto, commercio e turismo. Non sarà però facile arrivare ale quindi all'adeguamento al costo della vita dei salari in questa fase economica complicata. «Non si può più ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza