A Soliera a partire da lunedì 19 febbraio via Serrasina sarà interessata da lavori di fresatura e asfaltatura della carreggiata nel tratto che va dall'incrocio con via San Michele all'incrocio con via Murazzuoli. Per consentire la migliore

Lavori di asfaltatura in via Selice (Di sabato 17 febbraio 2024) C’è anche la Selice tra le strade provinciali interessate dei Lavori di riasfaltatura che prenderanno il via da lunedì 19 febbraio. L’intervento di manutenzione straordinaria è stato annunciato ieri dalla Città metropolitana, che ha finanziato i Lavori assieme al ministero delle Infrastrutture e Trasporti per un importo complessivo di 6 milioni 830mila euro. Nel dettaglio, le operazioni riguarderanno l’intero tratto di pianura nei comuni di Imola e Mordano. Per consentire l’esecuzione dei Lavori verrà istituito dalle 8.30 alle 17 il senso unico alternato regolamentato da movieri, con limitazione progressiva della velocità fino a 30 km/h e divieto di sorpasso. "Ripartiamo con rilevanti investimenti nelle manutenzioni delle strade – sottolinea il consigliere delegato Paolo Crescimbeni –. Nel 2024 sono ... Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino (Di sabato 17 febbraio 2024) C’è anche latra le strade provinciali interessate deidi riche prenderanno il via da lunedì 19 febbraio. L’intervento di manutenzione straordinaria è stato annunciato ieri dalla Città metropolitana, che ha finanziato iassieme al ministero delle Infrastrutture e Trasporti per un importo complessivo di 6 milioni 830mila euro. Nel dettaglio, le operazioni riguarderanno l’intero tratto di pianura nei comuni di Imola e Mordano. Per consentire l’esecuzione deiverrà istituito dalle 8.30 alle 17 il senso unico alternato regolamentato da movieri, con limitazione progressiva della velocità fino a 30 km/h e divieto di sorpasso. "Ripartiamo con rilevanti investimenti nelle manutenzioni delle strade – sottolinea il consigliere delegato Paolo Crescimbeni –. Nel 2024 sono ...

Advertising

Notizie Correlate

Formia / Lavori di asfaltatura in via Vitruvio - nuove disposizioni della viabilità per domani Formia – Quella di giovedì sarà una giornata di ulteriore passione per gli automobilisti e cittadini residenti nel centro urbano di Formia. Il ... (temporeale.info)

Altre Notizie

Lavori di asfaltatura in via Selice: La Città metropolitana annuncia lavori di riasfaltatura sulla strada provinciale Selice, con un investimento di 6,8 milioni di euro. I lavori inizieranno il 19 febbraio, coinvolgendo Imola e Mordano. Lavori pista pattinaggio, Sindaco Ulivieri: “Tra pochi giorni loro definitiva conclusione”: Gavorrano: “I lavori per la copertura della pista di pattinaggio, che tra pochi giorni vedranno la loro definitiva conclusione, sono un importante intervento all'interno di una serie di opere pubblich ... Pista di pattinaggio, Ulivieri: «Lavori praticamente finiti. Dialogo sempre positivo con la società sportiva»: GAVORRANO - "I lavori per la copertura della pista di pattinaggio, che tra pochi giorni vedranno la loro definitiva conclusione, sono un importante ...

Video di Tendenza