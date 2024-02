Lautaro Martinez vede quota 100 | stacca Icardi all’Inter e punta un tris

A segno Thuram, Lautaro Martinez e Dumfries. Nella ripresa ma si vede deviare dal portiere sulla traversa la conclusione a botta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha deciso di non porre limiti alla sua vena realizzativa e avanza a vele spiegate verso nuovi record in maglia Inter. Il capitano nerazzurro mette alle sue spalle anchee finalmente puòre a qualche primato specifico. Ecco la situazione aggiornataSUPERATO – Un altro gol. Il ventesimo stagionale in Serie A nonché il ventitreesimo in tutte le competizioni. Il capitanonon si ferma. Anzi, oltre a mantenere salda la vetta della classifica marcatori stagionale dell’Inter si riposiziona in quella All-Time, che lonella Top-10 già da inizio stagione. Ma la Top-5 non è più così distante. Il gol in Inter-Salernitana è il numero 125 della storia di...