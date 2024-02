Lautaro Martinez | «Inter padrona del proprio destino Rinnovo? Strada giusta»

L'Inter ha battuto 4 - 0 la Salernitana a San Siro nel secondo passando con Thuram e Lautaro Martinez e quindi con Dumfries per

(Di sabato 17 febbraio 2024)dopo-Salernitana terminata sul punteggio di 4-0, su Sky Sport ha parlato dell’importanza di questa vittoria. Poi un commento anche suldi contratto. GRANDE MATURITÀ –dopo-Salernitana ha parlato così: «Approcciamo in tutte le partite alla stessa maniera, certe volte riusciamo, altre no. Noi cerchiamo sempre di fare sempre la stessa cosa, cercando di andare a prendere alti gli avversari. Vincere la classifica marcatori? Ho alzato la coppa a Riad e per me è stato bellissimo, adesso l’obiettivo è molto importante. Sempre umili, lavorando ogni giorno per migliorare. Siamo i padroni del nostro, con il mister lavoriamo anche sul punto di vista della maturità. Siamo più consapevoli e vogliamo ...

