L’ateneo torni a essere ascensore sociale Campus da collegare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Luca Solari, 57 anni, è direttore della scuola di Giornalismo “Walter Tobagi“ e docente di Organizzazione aziendale nella facoltà di Scienze politiche. Cosa l’ha spinta a candidarsi alla guida della Statale per i prossimi sei anni? "Il senso di gratitudine verso l’università che mi ha accolto nel 2001. Dopo la laurea in Bocconi ho lavorato a Cuneo, Castellanza, Trento - mia città natale - ma sono diventato professore associato qui, in via Conservatorio. Parto dalle mie competenze manageriali ma per rovesciare un modello molto “aziendale“ che vedo oggi in ateneo. Sarò un rettore ’pop’ se non punk, non amo i formalismi, penso alla sostanza. Che è rimettere al centro l’identità e il ruolo di un grande ateneo pubblico: deve tornare a". Si è interrotto secondo lei? "In parte sì. Ci si concentra su indicatori ...