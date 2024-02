L' Atalanta travolge il Sassuolo e resta quarta

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - L'non sbaglia nemmeno contro il, finisce 3-0 nell'anticipo serale della 25a giornata: decisive le reti di Pasalic, Koopmeiners e Bakker, i nerazzurri hanno confezionato la quattordicesima vittoria stagionale e mantengono dunque il quarto posto in classifica. Notte fonda per ilche con Pinamonti sbaglia sull'1-0 il rigore del possibile pari (due parate su due di Carnesecchi dal momento che la prima conclusione è stata fatta ripetere) e che incassa anche il pareggio del Verona contro la Juventus, un risultato che complica inevitabilmente la corsa salvezza. Sono stati tre i cambi per Gian Piero Gasperini rispetto a quanto ipotizzato alla vigilia, in mediana spazio a Pasalic con De Roon in panchina, davanti attacco di fantasia con De Ketelaere e Miranchuk supportati da Koopmeiners. Solito 4-2-3-1 per ...

Derby storici e partite da leggenda: 56 pagine per un giornale unico, queste le anticipazioni: Valanga di gol: la Folgore travolge il Fanfulla. Nel Girone C il Villa Valle è la nuova capolista ... UNDER 15 SERIE A - B Morellini salva il Milan dal ko a Monza, rossoneri primi ma l'Atalanta ...

Calcio, serie A. Il Bologna travolge il Lecce: BOLOGNA - Il Bologna vince per 4 - 0, grazie alle reti di Beukema, Orsolini (doppietta) e Odgaard, agganciando l'Atalanta al quarto posto. Due gol per tempo regalano i tre punti alla squadra di casa. Il match si sblocca dopo 5 minuti, con un corner di Orsolini verso il secondo palo dove Zirkzee conclude verso la ...

L'Atalanta travolge e inguaia il Sassuolo, 3-0 a Bergamo: Pasalic, Koopmeiners e Bakker in gol. Sull'1-0 Carnesecchi ha respinto il rigore (calciato due volte) di Pinamonti BERGAMO (ITALPRESS) - ...

È un’Atalanta da Champions, Sassuolo travolto 3-0: i nerazzurri si riprendono il 4° posto: L'Atalanta non fallisce l'appuntamento con la vittoria e travolge il Sassuolo con un 3-0 che non lascia scampo ai neroverdi di Dionisi. La Dea si prende così il quarto posto che vale l'accesso momenta ...

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: continua il volo dell’Atalanta (25^ giornata, 17-18 febbraio 2024): Pronostici Serie A: previsioni e quote per le partite della 25^ giornata di campionato che saranno in programma sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024.