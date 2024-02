L' Atalanta travolge e inguaia il Sassuolo | 3-0 a Bergamo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024)(ITALPRESS) – L'non sbaglia nemmeno contro il, finisce 3-0 nell'anticipo serale della 25a giornata: decisive le reti di Pasalic, Koopmeiners e Bakker, i nerazzurri hanno confezionato la quattordicesima vittoria stagionale e mantengono dunque il quarto posto in classifica. Notte fonda per ilche con Pinamonti sbaglia sull'1-0 il rigore del possibile pari (due parate su due di Carnesecchi dal momento che la prima conclusione è stata fatta ripetere) e che incassa anche il pareggio del Verona contro la Juventus, un risultato che complica inevitabilmente la corsa salvezza.Sono stati tre i cambi per Gian Piero Gasperini rispetto a quanto ipotizzato alla vigilia, in mediana spazio a Pasalic con De Roon in panchina, davanti attacco di fantasia con De Ketelaere e Miranchuk supportati da ...