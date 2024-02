Lastrone di cemento si stacca dalla gru | operaio muore schiacciato a Frascineto Cosenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – E’ mortoda una lastra diEdison Malaj, 54 anni, albanese. Una manciata di ore dopo la strage di Firenze un nuovo incidente sul lavoro, stavolta in Calabria. E’ successo a, in provincia di: Malaj era con dei colleghi nel piazzale delle ex cantine sociale della cittadina. Sopra di loro c’era una gru con undi calcestruzzo che a un certo punto si èto colpendo in pieno l’. Inutile l'intervento dei medici del 118. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Castrovillari coordinatiProcura della Repubblica.