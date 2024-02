L' arma spaziale di Putin che allarma gli Usa | cosa è in grado di fare | Guarda

'Putin lavora segretamente da tempo per questo tipo di ordigno. Si tratta di un'arma che potrebbe mandare fuori uso i satelliti Siamo davanti a un'arma che potrebbe fare una tabula rasa spaziale?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le capacità militari della Russia preoccupano sempre più gli Stati Uniti, rimasti indietro nella guerrae nei missili con velocità ipersonica, vale a dire superiore di almeno cinque volte alla velocità del suono. Allarme confermato ieri, quando a Washington s'è tenuta una riunione della “gang of eight”, la “banda degli otto” che comprende gli otto esponenti del Congresso autorizzati ad accedere ai massimi segreti. Sono i presidenti e vicepresidenti delle Commissioni Intelligence di Camera e Senato, rispettivamente i tandem Mike Turner-Mark Warner e Jim Himes-Marco Rubio, nonché i capigruppo di maggioranza e minoranza, per la Camera Mike Johnson e Hakeem Jeffries, per il Senato Chuck Schumer e Mitch McConnell. SICUREZZA MINACCIATA È stato il repubblicano Turner ad anticipare che «c'è una seria minaccia alla sicurezza nazionale e il presidente Joe Biden deve ...